Tomarza Kaymakamı Cebeci, Develi Kaymakam'ı Aslan'ı ziyaret etti

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, yakın zamanda Develi Kaymakamı olarak göreve başlayan Sinan Aslan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı 20.08.2021 tarih ve 31574 Sayılı Kararnamesi ile Develi ilçesine atanan Kaymakam Sinan Aslan'a, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Cebeci'yi, makamında kabul eden Kaymakam Aslan; nezaket ziyaretinden dolayı meslektaşı Kaymakam Cebeci'ye teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet