Tom Hanks'ten 8 yaşındaki Corona'ya hediye
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Tom Hanks'ten 8 yaşındaki Corona'ya hediye

Tom Hanks, adı Corona olduğu için arkadaşlarının alay ettiği 8 yaşındaki Avustralyalı çocuğa, bir mektup yazdı ve Corona marka daktilosunu hediye etti.

23.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:04
Tom Hanks'ten 8 yaşındaki Corona'ya hediye

Tom Hanks, adı Corona olduğu için arkadaşlarının alay ettiği 8 yaşındaki Avustralyalı çocuğa, bir mektup yazdı ve Corona marka daktilosunu hediye etti.ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks, adı Corona olduğu için okul arkadaşlarının kendisi ile alay ettiğini söyleyen 8 yaşındaki Avustralyalı çocuğa, bir mektup yazdı. Hanks ayrıca mektupla birlikte Corona marka daktilosunu da göndererek Corona'ya hediye etti.

Corona de Vries adlı çocuk, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Avustralya'da iki hafta karantinada kalan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a bir mektup yazmış ve "Haberlerde sizin ve eşinizin koronavirüse yakalandığınızı duydum. İyi misiniz?" diye sormuştu.

Corona, mektubunda adını aslında sevdiğini ama okul arkadaşlarının kendisine "koronavirüs" diye seslenerek onu üzüp kızdırdıklarını da yazmıştı.

Hollywood yıldızı Tom Hanks de Avustralya'ya yanında götürdüğü daktilosu ile Corona'ya yanıt yazıp "Mektubun beni ve eşimi çok mutlu etti. Biliyorsun sen benim Corona adında tanıdığım tek kişisin, tıpkı güneşin etrafındaki bir halka, bir taç gibi" ifadelerini kullandı.

Hanks "Bu daktilonun sana uygun olacağını düşündüm" diyerek Corona marka daktilosunu da 8 yaşındaki Corona'ya hediye etti. Hanks ayrıca "Nasıl kullanıldığını bir yetişkine sor ve bana geri yazmak için kullan" ifadelerini kullandı.

İki Oscar sahibi ünlü oyuncu, mektubunun sonuna el yazısı ile "Not: Bende bir arkadaş buldun!" notunu düştü.

Reuters, BD/ EC

(c)


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