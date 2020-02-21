Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
Haberler » Magazin » Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü - Magazin

Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Özge Ulusoy'un sunduğu "Hayat Güzeldir" adlı programa konuk olan pop müziğin yeni yıldız adayı Tolgay anlattığı Müzeyyen Senar anısıyla Özge Ulusoy'u güldürdü

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41
Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

"Zor" adlı yeni single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan pop müziğin yıldız adayı Tolgay, 'un sunduğu 'Hayat Güzeldir' programına konuk oldu.

Sahnelerin aranılan ismi olan ve özellikle kadınlar matinelerinde sahne alan Tolgay'a Özge Ulusoy "unutamadığın sahne anın var mı?" diye sordu. "Bir keresinde peçeteyle istek geldi. Şener Bey'den Dalgalandım da Duruldum yazıyordu. Şener Bey kim acaba diye düşünürken orkestra arkadaşlarım uyardı. Meğer yazıyormuş, Şener Bey diye okumuşum" diyen Tolgay'ın anısı Özge Ulusoy'u güldürdü.





Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler