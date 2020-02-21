Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41

"Zor" adlı yeni single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan pop müziğin yıldız adayı Tolgay, Özge Ulusoy'un sunduğu 'Hayat Güzeldir' programına konuk oldu.

Sahnelerin aranılan ismi olan ve özellikle kadınlar matinelerinde sahne alan Tolgay'a Özge Ulusoy "unutamadığın sahne anın var mı?" diye sordu. "Bir keresinde peçeteyle istek geldi. Şener Bey'den Dalgalandım da Duruldum yazıyordu. Şener Bey kim acaba diye düşünürken orkestra arkadaşlarım uyardı. Meğer Müzeyyen Senar yazıyormuş, Şener Bey diye okumuşum" diyen Tolgay'ın anısı Özge Ulusoy'u güldürdü.











