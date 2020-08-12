Tolga Sarıtaş'tan özel hayat açıklaması
Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün Etiler'de aracında seyir halindeyken objektiflere yansıdı
12.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:24
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile 'Arıza' adlı dizi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş, çekimlere başladıklarını söyledi.
'ÇEKİMLER BAŞLADI'
Ünlü oyuncu, "Çekimler başladı. Baya yoğunuz. Adı üstünde 'Arıza' bir iş olacak gibi" dedi.
'ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ'
Tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile uzun süre Çeşme'de tatil yapan oyuncu, muhabirlerin ilişkisi hakkında sorularına "Çok şükür iyiyiz" diyerek cevap verdi.
Kaynak: Snob Magazin