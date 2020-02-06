Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
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Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Muhteşem Yüzyıl ve Söz dizileriyle ardından söz ettiren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını "Yok öyle bir şey" sözleriyle yalanladı.

06.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:36
Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Ünlü oyuncu 'ın dizisinde rol alacağı iddiaları önceki günlerde basına yansımıştı.

ÇUKUR İDDİALARINI YALANLADI

Basında çıkan "Çukur dizisine dahil oluyor" haberleri hakkında konuşan Sarıtaş, "Gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarım üzerinden zaten yapmıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar, çıkan haberler doğru değil" dedi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla buluşup yemek yiyen Sarıtaş, hayranların tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Samimi ve mütevazi halleriyle dikkat çeken oyuncu, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.


Haber Videosu

: Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
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