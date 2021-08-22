Tokat'taki off-road yarışlarında 120 ekip mücadele etti
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Tokat'taki off-road yarışlarında 120 ekip mücadele etti

Tokat'taki off-road yarışlarında 120 ekip mücadele etti
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Off-Road Yarışları, 33 kulüpten 120 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Tokat Off-Road Yarışları, 33 kulüpten 120 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Tokat Belediyesi ile Tokat Off-Road Kulübünce düzenlenen ve Yazıcıoğlu Mahallesi'nde oluşturulan pistte düzenlenen yarışlar, motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye girenlere plaket verildi.

Vatandaşların, yarışları tepelere çıkarak izledikleri görüldü.

Öte yandan yarışlar sırasında devrilen bir off-road aracının sürücüsü ve yardımcı pilot, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların Tokat'ta yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Yarışlar için Türkiye'nin birçok ilinden yarışçıların Tokat'a geldiğini dile getiren Eroğlu, "Yarışlara katılan sporculara geldikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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