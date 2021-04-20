Tokat'ta yüzmek için gölete giren genç boğuldu
Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi yüzmek için girdiği gölette yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi yüzmek için girdiği gölette yaşamını yitirdi.
İlçenin Çevreli beldesi Çatak yaylasındaki Hüseyin Akbaş Sulama Göleti'ne giren 20 yaşındaki Şevki Karaca, bir süre sonra suda kayboldu. Gencin arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Tokat AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sudan çıkarılan Karaca'nın cesedi otopsi için Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Kurt