TOKAT (AA) - Tokat'ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Tokat çevre yolunda yaralı tilkiyi görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler olay yerine gelerek tilkiyi alarak şubeye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan tilkinin şube müdürlüğünde tedavisi sürüyor.

Tilkinin iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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