Tokat'ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Tokat'ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Tokat çevre yolunda yaralı tilkiyi görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler olay yerine gelerek tilkiyi alarak şubeye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan tilkinin şube müdürlüğünde tedavisi sürüyor.

Tilkinin iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

KPSS'de alanında Türkiye birincisi oldu, atanamadı

KPSS'de alanında Türkiye birincisi oldu, atanamadı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title