Tokat'ta Sahte Rakı Operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 111 litre sahte rakı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde piyasaya sürülmek üzere sahte rakı üretimi yapıldığı bilgisi doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 111 litre sahte rakı, 700 litre damıtılmaya hazır fermente alkol, doldurulmaya hazır 31 adet boş rakı şişesi ve 2 adet kaçak rakı imal düzeneği ile muhtelif malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ve H. Y jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - TOKAT