Tokat'ta elektrik kesintisi
Tokat'ta, bir belde ve 12 köyde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Tokat'ta, bir belde ve 12 köyde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (ÇEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, tesis yenileme çalışması nedeniyle yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Küçükbağlar, Büyükbağlar, Gülpınar, Alan, Keşlik, Söngüt, Çerçi, Ulaş, Çamaltı, Taşlıçiftlik, Dereyaka ve Güğünlü köylerine elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Şirket, abonelerden kesintiye karşı gerekli tedbirlerini almalarını istedi.
Kaynak: AA
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