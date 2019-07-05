Tokat'ta elektrik kesintisi

Tokat'ta, bir belde ve 12 köyde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (ÇEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, tesis yenileme çalışması nedeniyle yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Küçükbağlar, Büyükbağlar, Gülpınar, Alan, Keşlik, Söngüt, Çerçi, Ulaş, Çamaltı, Taşlıçiftlik, Dereyaka ve Güğünlü köylerine elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Şirket, abonelerden kesintiye karşı gerekli tedbirlerini almalarını istedi.

Kaynak: AA