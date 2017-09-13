Tokat'ta 9 Kadına Fetö Gözaltısı

TOKAT'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hakim ve Savcı Çalışma Evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kadın gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Hakim ve Savcı Çalışma Evleri'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Manisa'da aralarında avukat ve hakimlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Tokat'a getirilen şüpheliler Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Tokat