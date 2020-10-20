Tokat'ta 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi
20.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:22
Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.
Ekiplerce köye düzenlenen operasyonda, 2 bin 580 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu