Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı.

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat ile Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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