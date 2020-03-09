TOKAT Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı
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Kayacık, Güncel

TOKAT Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)ÇELENK GÖNDERDİLERSosyal medyada fenomen olan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı.

09.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:35
TOKAT Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)

ÇELENK GÖNDERDİLER

Sosyal medyada fenomen olan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı. İlçede bulunan Mimar Sinan İlkokulu, Fındık'ın okuluna üzerinde 'Fındık Seni Unutmayacağız" yazılı siyah çelenk gönderdi. Gönderilen çelenk, Fındık'ın okul bahçesinde bulunan kulübesinin önüne bırakıldı.

'OKULA TEKRAR BİR HAYVAN EDİNECEĞİZ"

Fındık'ın ölümünden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer, "Çok üzüldük. Dün akşam haberlerden öğrendim. Duyunca hiç inanamadım. Hemen Mustafa öğretmenimizi aradım. O da onayladı. Çok üzüldüm bugün sabah okulda bir toplantı yaptık. Fındık'a gelen mamaları velilerimizle beraber küçük paketler yaparak sokak hayvanlarına dağıtma kararı aldık. Bu karar bizim de çok hoşumuza gitti" dedi.

'OKULUMUZ İÇİN BİR HAYVAN EDİNMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Öğrencilerin haberden dolayı üzüldüklerini ama kendilerinin onlara gereken morali vereceklerini ifade eden Göçer şunları söyledi:

"Bunu kısa sürede toplayacağımıza inanıyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle bunu çocuklara atlattıracağız. Biz Fındık'tan önce de hayvan besliyorduk. Fındık'ın yanında bir köpeğimiz daha vardı. O da daha önce ne olduysa ortadan kayboldu. Bundan sonra da besleyeceğiz, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tekrar okulumuz için bir hayvan edinmeyi düşünüyoruz" dedi.

TOKAT Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

TOKAT Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

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