Töhob'dan Mustafa Yalçın'a Ziyaret

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yüksel, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Türkiye genelindeki özel halk otobüsü kooperatif, dernek, oda gibi kuruluşların oluşturduğu TÖHOB, 14-16 Eylül arasında yapılacak Bölge Değerlendirme Toplantısı için Van'a geldi. TÖHOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, toplantı öncesi Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



TÖHOB Yönetim Kurulunu makamında karşılayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, TÖHOB yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Van'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen TÖHOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yüksel, "Van çok güzel bir kent ve ulaşımda iyi bir noktada. Bizde bunu daha ileriye taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Çünkü Van yapılacak yeniliklerle çok daha güzel ve modern bir kent olma yolunda" dedi.



Van'ın ulaşımına dair yenilikleri artıracaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da, "Toplu taşımaya büyük önem veriyoruz. Bu konuda sizlerin de gayretleriyle inşallah Van'da çok daha güzel işler yapacağız. Van her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu. - VAN