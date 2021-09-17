TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı - Haberler
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TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sabana Ekopark Doğa Koruma Alanı'ndan görüntüler Alanda bakılan hayvanlardan detaylar Yetkililerle röportajlar Parkı ziyaret edenlerden görüntüler Hayvanlardan detaylar TOCANCIPA - Dünya'da en fazla biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden Kolombiya'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sabana Ekopark Doğa Koruma Alanı'ndan görüntüler

Alanda bakılan hayvanlardan detaylar

Yetkililerle röportajlar

Parkı ziyaret edenlerden görüntüler

Hayvanlardan detaylar TOCANCIPA - Dünya'da en fazla biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden Kolombiya'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı kadar büyük bir sektör haline gelen egzotik hayvan kaçakçılığında, her yıl 17 milyon dolar değerinde yurt dışına çıkarılmak istenen özellikle maymun, kaplumbağa ve sürüngenlerden oluşan hayvan ele geçiriliyor. Tocancipa vilayetindeki Sabana Ekopark Doğa Koruma Alanı ise ele geçirilen egzotik hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı

TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı

TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı

TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı
AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri
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Haber: TOCANCIPA - Kolombiya'da egzotik hayvan kaçakçılığı - Haberler
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