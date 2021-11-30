TMSF Başkanı Karakaş IADI İcra Kurulu'na seçildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) İcra Kurulu'na seçildi.

TMSF açıklamasında, Karakaş'ın İsviçre Basel merkezli IADI'nin 2021 Yılı Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, birliğin en üst düzey karar mercii olan İcra Kurulu'na (EXCO) seçildiği bildirildi.

Bu yılki seçimlerde Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Japonya ve Kore mevduat sigorta kurumlarının başkanlarının da seçimleri kazandığı belirtilen açıklamada, mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında ülkelere rehberlik etmek ve uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan IADI bünyesinde toplam 86 üye, 9 gözlemci üye ve 16 diğer kuruluş ile birlikte 100'ün üzerinde ülkenin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "TMSF, ülkemizde 2000-2001 yıllarında yaşanan finansal kriz ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım konularında yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda IADI'nin aktif üyelerinden biri olarak TMSF bugüne kadar IADI tarafından gerçekleştirilen çok sayıda etkinliğe de iştirak etmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri

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