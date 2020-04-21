Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı 67 yaşındaki tiyatro sanatçısı Umut Demirdelen, akciğerlerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Koronavirüsten şüphelenilen oyuncuya yapılan 3 test ise negatif çıktı.

Kurtlar Vadisi, Söz ve Kadın İsterse gibi birçok dizide rol alan oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

"HAYATA SARIL, ÇABUK İYİLEŞ"

Sosyal medya hesabında üzücü haberi duyura tiyatrocu Nedim Saban, "Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umut'um. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta" dedi.

3 KORONAVİRÜS TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; usta oyuncuya 3 kez koronavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilirken, tedavi sürecinin olumlu gittiği aktarıldı.

Kaynak: Diğer