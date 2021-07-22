Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti (2)
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Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti (2)

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJISağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bir süredir kalp rahatsızlığı olan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ı kaybettik. Hastamızın tedavisi son olarak Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım biriminde devam ediyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti (2) - Haberler
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