Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umuduSAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz bölgelerinde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar aslına uygun...

27.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:26

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz bölgelerinde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar aslına uygun üretilerek hastanın vücuduna yerleştiriliyor. METÜM Müdür Yardımcısı Hilal Peker Öztürk, son 3 yılda yaklaşık 150 kişiye titanyumdan özel implant ürettiklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane METÜM'de beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, yüz deformitelerinin düzeltilmesi, diş tümörleri ve gözle ilgili sorunlara ilişkin vücutta kaybedilen bölgenin aynısı, kişiye özel olarak tasarlanarak, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle birebir üretiliyor. Merkezde, kafasında, kolunda, bacağında, göğsünde kayıplar bulunan, vücudunda tümörler olan, bakmaya bile korkulan kötü görüntülü hastalıklar taşıyanlar eski görüntülerine kavuşturuluyor. METÜM'de 2 diş hekimi, 9 mühendis, 2 idari personel, 2 üretim teknikeri, 1 de torna tesviye teknisyeni olmak üzere toplam 16 personel çalışıyor.

'TASARIM VE ÜRETİM AYRI ÇATI ALTINDA'

METÜM Müdür Yardımcısı Hilal Peker Öztürk, kişiye özel tasarlanan implantların tasarımının ve üretiminin aynı çatı altında yapıldığını belirterek, merkezin bu bağlamda Türkiye'de tek olduğunu ifade etti. Üretimlerin hekim talebiyle gerçekleştiğini anlatan Öztürk, "Hekim tomografi, MR görüntülerini yolluyor. Mühendis arkadaşlarımız bir takım yazılım programlarını dijital ortamda 3D modele çeviriyorlar. Bu 3 boyutlu model üzerinde tasarımı yapıyorlar. Sonrasında ilk etapta plastik model üretiyoruz. Eğer hekim hastayı implante etmek için implant istiyorsa plastik modeli hekime gönderiyoruz. Hekim bunu onaylıyor, onayladıktan sonra son işlemlerini yapıp metal titanyumu üretime sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TİTANYUMDAN ÜRETİLİYOR'

Müdür Yardımcısı Öztürk, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bir protokol imzaladıklarını ve bu bağlamda genel sağlık sigortalıların METÜM'den hizmet aldıkları takdirde giderlerinin SGK geri ödeme kapsamına alındığını kaydetti. Öztürk, "Kuruluşundan beri METÜM'de 600 civarında proje yapıldı. Bu projelerin içinde kişiye özel implantların yanı sıra plastik modeller, eğitim modelleri projeler de var. SGK kapsamına girdikten sonra ise son 3 yılda yaklaşık 150 kişiye özel implant üretildi. Üretimleri titanyumdan yapıyoruz. Titanyum, bio uyumluluğu ispatlanmış bir malzeme olduğu için hasta hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. Enfeksiyon riski yaşanmıyor ve vücutla son derece uyumlu kalabiliyor. Geri dönüşler çok keyifli, hastaların mutluluğunu görmek, sağlığına kavuştuğunu görmek çok keyifli. Kamunun böyle bir kuruluşu olduğunu bütün herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine de hizmet etmeye hazırız" dedi.

Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Haber
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Şeyma Subaşı Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Can Bartu Caner Erkin Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Titanyumdan üretilen vücut parçaları, uzuvlarını kaybeden hastaların umudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 10:58:55. #1.14#
title