Tire'de arazi yangını Yanan alandan yükselen dumanlar İtfaiye araçlarının yanan alana doğru ilerlemesi Çiftçi kadınların konuşması İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Tire'nin Kazantepe Mevkiindeki yangında 15 dönümlük alan yandıİZMİR - Tire'de meydana gelen arazi yangınında 5 dönüm ekili tarım arazisi ve 10...

Yanan alandan yükselen dumanlar

İtfaiye araçlarının yanan alana doğru ilerlemesi

Çiftçi kadınların konuşması

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Tire'nin Kazantepe Mevkiindeki yangında 15 dönümlük alan yandı

İZMİR - Tire'de meydana gelen arazi yangınında 5 dönüm ekili tarım arazisi ve 10 dönüm makilik alan yandı.

Vatandaşların haber verdiği yangına Tire, Torbalı, Bayındır ve Ödemiş'ten gelen 10 itfaiye aracı ile Tire Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz müdahale etti.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken ekipler yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başladı.

Kaynak: AA