Tire Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belirlenen Tire Belediye Meclisi ilk toplantısı yeni başkan Atakan Duran başkanlığında yapıldı.

Tire Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'ndaki toplatıda yeni komisyonlar oluşturuldu.

Toplantıda konuşan Tire Belediye Başkanı Duran, yeni meclisin hayırlı olmasını diledi.

Belediyenin 58 milyon borcunun olduğunu söyleyen Duran, "Bu borca daha işçi davaları ve mahkemesi süren gölet arazisi tazminatları dahil değil. Ama biz bu sorunların hep birlikte üstesinden geleceğiz. Mutlu insanların yaşadığı bir Tire için çalışacağız. Tiremizin ve Tirelilerin ihtiyacı neyse bunu el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Bundan sonra bütün toplantılarımız halkımızın huzurunda olacak. Belediyede artık kapalı kapılar ardında kararlar alınmayacak." dedi.

Tayfur Çiçek Stadyumu'nun ismi değiştirildi

Toplantıda alınan kararla eski belediye başkanının ismini taşıyan "Tire Tayfur Çiçek Stadyumu"nun adı oy birliğiyle "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" olarak değiştirildi.

Kaynak: AA