Tırdan düşen damacanalar kazaya neden oldu

Kemerburgaz'da tırdan düşen damacanalar, trafik kazasına neden oldu.

Kemerburgaz Yolu'nda Hasdal istikametine giden 34 VE 4937 plakalı tırda yüklü su damacanalarından bazıları yola düştü.

Yola savrulan damacanalara çarpan 6 otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolda başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapan sürücülerden Alev Yazaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçindeki su damacanaların savrulduğunu biz gördük. Çünkü su damacanalarını sadece bir branda tutuyordu. Bir perde gibi yıkıldı üzerimize. Ön taraftaki hanımefendinin aracının üzerine yıkıldı. Hanımefendi kaçmak için benim aracıma doğru geldi. Ben de bariyerle aracın arasında sürüklendim." diye konuştu.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, damacanaların yoldan toplanılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA