TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
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TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu

30.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:33
TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan sacların yola savrulması sonucu yol çift yönlü trafiğe kapandı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan sacların yola savrulması sonucu yol çift yönlü trafiğe kapandı. Sacların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Olay akşam saatlerinde, Alaplı-Ereğli Karayolu yeni köprü girişinde meydana geldi. Tamer Özdemir yönetimindeki 06 VU 088 plakalı TIR'ın dorsesinde taşınan levha saclar yola savruldu. Geniş bir alana savrulan levha saclar nedeniyle trafik durdu. Alaplı Belediyesi'ne bağlı zabıta ve polis ekipleri, trafiği çift yönlü kapattı. Sacların yoldan kaldırılması için büyük çaba harcandı. Sacların yol kenarına alınmasının ardından trafik normale döndü.


TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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