Tır'ın Dorsesindeki İş Makinesi Köprüye Çarptı

ADANA'da, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi, köprüye çarptı. Köprünün bir bölümünün çöktüğü kazada yaralanan olmadı. Kaza, saat 09.00 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Otoban köprüsünün altından geçen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 SM 771 plakalı TIR'ın dorsesindeki iş makinesi, köprüye çarptı. Kazada köprünün bir bölümünün çöktü. Bu sırada köprü altından kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi. Yolda ulaşım, yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

Kaynak: DHA