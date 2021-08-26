TIR'IN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ ELİF NUR HAYATINI KAYBETTİ

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elif Nur'un acı haberini alan yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük'ün kullandığı TIR'ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur'un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, küçük kızın yakınlarını güçlükle sakinleştirirken sağlık ekipleri, cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı