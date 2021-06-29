TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. B.  idaresindeki 31 M 7611 plakalı yolcu minibüsü, Y.Ç. kontrolündeki 31 YS 288 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgimi soruşturma başlattı.


TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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