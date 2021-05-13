TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, TIR'a tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da, TIR'a tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Mehmed Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen patenli 2 genç, trafikte ilerleyen  02 LD 256 plakalı TIR'ın arkasına tutundu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerinin görüntülediğini fark eden gençlerden biri ayrılırken diğeri ise kapüşonla yüzünü kapatmaya çalıştı. Patenli gençler, TIR'ın kavşaktan ilerlemesiyle bir süre sonra gözden kayboldu.

 


TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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