Tıp okumaya hazırlanan Necati, kazada yaşamını yitirdi
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Tıp okumaya hazırlanan Necati, kazada yaşamını yitirdi

Tıp okumaya hazırlanan Necati, kazada yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin'in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana geldi. M.A.Ş. (24) yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan, 135 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YKS'de yüksek bir puan alan Necati Kaan Şahin'in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya

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