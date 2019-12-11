Time dergisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'Yılın İnsanı' seçti
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Time dergisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'Yılın İnsanı' seçti

ABD merkezli Time dergisi 2019 Yılın İnsanı olarak İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçti.

11.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:42
Time dergisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'Yılın İnsanı' seçti

ABD merkezli Time dergisi 2019 Yılın İnsanı olarak İsveçli iklim aktivisti 'i seçti.

1927'den beri her yılın sonunda Time dergisinin seçtiği 'Yılın İnsanı' 2019'da 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg oldu. Derginin kapağında yer verilen Thunberg'in adının altında 'Gençliğin Gücü' yazıldı.


Kaynak: DHA
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