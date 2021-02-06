TikTok videosu çeken genç kız saçlarını yaktı
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TikTok videosu çeken genç kız saçlarını yaktı

06.02.2021 14:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:15

Saçlarını kıvırdığı anları kayda alıp TikTok hesabında paylaşmak isteyen genç kız, düzleştiricinin kurbanı oldu.

Düzleştirici kullanarak saçlarını kıvırmak isteyen Mairead isimli genç kadın, başına geleceğinden habersiz kameranın karşısına geçti. Elinde düzleştirici ile TikTok videosuna başlayan genç kadın, kayıt yeni başlamışken kamera açısını düzeltmek istedi. Ancak bu sırada düzleştiriciyi saçında bekletmeye devam etti. Saçlarının yandığını farketmeyen genç kadın, açıyı ayarladı fakat saçlarından oldu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yaklaşık 35 saniye boyunca saçta duran düzleştirici, ısının da etkisi ile genç kadının saçlarını kopardı. Mairead, kopan saçlarını kameraya gösterdi. Büyük üzüntü yaşayan Mairead'ın o anki görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

TikTok videosu çeken genç kız saçlarını yaktı
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