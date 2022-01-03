Tik tok uğruna jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şov cezasız kalmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tik tok uğruna jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şov cezasız kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde Tik Tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde Tik Tok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı. Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.

1 Ocak Cumartesi günü saat: 16.00 sıralarında Konaklı mahallesinde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü biri tek tekere geçerek uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçtı.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ HER ŞEYİ ANLATTI

O sırada yol kenarında A.I. isimli şahsın telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi Tik Tok videosu yapmak için çektiği belirlendi. A.I. isimli şahsın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motsiklet sürücüsü yakalandı.

HAKLARINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren K.E. isimli şahıs hakkında CMK 179/3 Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten I.A. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca her 3 sürücüye 2918 SKTK' nun ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, her 3 sürücünün sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.

Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

 Arkadaşlarıyla ormana ava giden talihsiz adam geri dönemedi! Domuzdan kaçarken kayalıklardan düşüp öldü

Arkadaşlarıyla ormana ava giden talihsiz adam geri dönemedi! Domuzdan kaçarken kayalıklardan düşüp öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Efkan Alt0666:Bundan sonra bisiklete bile binmezler . Motoru satta o kadar etmez Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title