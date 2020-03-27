TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
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Selen Görgüzel, Türkiye, Magazin

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

Koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapatan Selen Görgüzel Alkan, TikTok uygulamasına merak sardı. Kızıyla dans ederek video çeken Alkan, kıvrak dansını takipçileriyle de paylaştı.

27.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:42
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ünlü isimler önlem anlamk için kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Evde yapacak bir şey bulamayan ünlüler ise TikTok uygulmasına yöneldi.

KIZIYLA DANS ETTİ

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızı İlknaz ile dans ettiği anların videosunu paylaştı. TikTok videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşan Görgüzel: "Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz" notuyla paylaştı.

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

ŞEYMA VE EBRU DA TİKTOK HESABI AÇTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve her yaptıkları ayrı olay yaratan Şeyma Subaşı ve Ebru Polat da TikTok hesabı açarak dans videolarını paylaşmaya başladı.

TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

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Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

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Haber Yorumları (3)
ASLI: BENİMDE EVDE CANIM SIKILIYOR. BENDE BORNOZLU BİR DANS VİDEOSU ÇEKECEĞİM.
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BİRTİKTOKLİK İSİNVAR: hamfi coook dikkat et helehele bugunlerdekurona ingiltere baskanidir biledemiyor sagligina lut fen fikkat et colugunu cocugunu.koru zaman kotu kolla colugunu cocugunu
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HMMM: Mide Meselesi
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