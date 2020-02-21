: TİKA ve TRT Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya" eğitimi düzenledi

21.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:09

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" programı düzenledi.

TİKA'nın organize ettiği ve TRT'den uzmanların bilgi paylaştığı programa Azerbaycanlı gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Bir hafta süren programın sonunda başarılı olanlara sertifika verildi. Sertifika törenine katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, gazeteciliğin gelişen dünyaya ve yeni medya eğilimlerine ayak uydurmasının önemli olduğunu, Azerbaycanla her alanda yürütülen işbirliğini bu konuda da sürdürdüklerini belirtti. Özoral, programı düzenleyen TİKA ve TRT yetkilileriyle katılımcılara teşekkür etti.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da programla yeni medya konusundaki yeni yaklaşımların öğrenilmesi bakımından Azerbaycanlı gazetecilere katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kursiyerlere sertifikalarını Büyükelçi Özoral, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Polat ve diğer yetkililer takdim etti.

Eğitim programında yaklaşık 30 Azerbaycanlı gazeteciye dijital medyada iş, içerik ve üretim modelleri, dijital medyada tasarımın önemi, dijital medya yönetimi ve raporlama, gazeteciler için Google araçları, viral video teknikleri, multimedya haber teknikleri, uluslararası medyada haber ekonomisi, mobil uygulamalar ve sosyal medya reklamcılığı konularında eğitimler verildi.

TİKA, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da düzenlediği "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" programlarında başarılı olan gazetecileri nisan ayında Türkiye'de ağırlayacak. Eğitimin ikinci ayağında kursiyerlerin uygulama yaparak tecrübe kazanmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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