TİKA'dan Somali'de yükseköğrenime destek
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TİKA'dan Somali'de yükseköğrenime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Budhoodle şehrinde zor şartlar altında eğitim faaliyetlerini yürüten Doğu Afrika Üniversitesine eğitim malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan Somali'de yükseköğrenime destek
12.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:01

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Budhoodle şehrinde zor şartlar altında eğitim faaliyetlerini yürüten Doğu Afrika Üniversitesine eğitim malzemesi desteğinde bulundu.

Somali'nin Somaliland ve Puntland federal bölgeleri ve Etiyopya sınırı arasında bulunan Budhoodle şehrinin tek Üniversitesi olan Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesi, bölgenin düşük gelirli ilçeleri ve köylerinden gelen 400 öğrenciye eğitim veriyor. Üniversitenin Bilgi Teknolojisi, Hemşirelik ve diğer fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, üniversitenin eğitim malzemeleri olmadığı için sadece teorik eğitim alabiliyor.

TİKA, Eğitim Malzemesi Desteği Projesi kapsamında Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesine 5 bilgisayar, 5 adet projeksiyon cihazı, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 adet hemşirelik kadın ve erkek eğitim seti (maket) desteğinde bulundu. TİKA tarafından sağlanan modern eğitim ekipman ve malzemeleri sayesinde öğrenciler teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim alma imkanına da kavuştu.

TİKA'nın Budhoodle şehrinde uyguladığı ilk proje olan Somali- Budhoodle Doğu Afrika Üniversitesi Eğitim Malzemesi Desteği Projesi, bölgenin ileri gelenleri ve halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Başkent Mogadişu'ya bin 300 kilometre mesafedeki Budhhodle şehri, Somali'de 1991 yılında başlayan iç savaş nedeniyle büyük zarar görmüş, şehrin altyapısı ve bütün kurumları tamamen çökmüştü. Kabile anlaşmazlıkları yüzünden halen zaman zaman iç çatışmalar devam ediyor. Somali bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden Sayid Mohamed Abdalla Hasan'in memleketi olan Buuhoodle'de halkın katkılarıyla Doğu Afrika Üniversitesi kurulmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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