TİKA'dan Gambiya'da Mesleki Turizm Eğitimine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Gambiya Turizm Bakanlığı ve Gambiya Turizm Enstitüsü işbirliğinde başkent Banjul'da, "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Gambiya Turizm Bakanlığı ve Gambiya Turizm Enstitüsü işbirliğinde başkent Banjul'da, "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" düzenlendi.

TİKA tarafından yürütülen Turizm Eğitim Programının (TUREP) giriş modülü niteliğindeki "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi", turizm eğitim politikaları oluşturma süreçlerinde rol sahibi 33 uzmanın katılımıyla başkent Banjul'da gerçekleştirildi.

Tunus ve Özbekistan'ın ardından Gambiya'da gerçekleştirilen ve 5 gün süren eğitimlerde katılımcılar, "Turizm Eğitiminin Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'deki Örnekleri", "Türkiye'de Turizm Meslek Liselerinin Genel Yapısı", "Alternatif Turizm Çeşitleri", "Türkiye'de Uygulanan İşbaşı Eğitim Modeli" ve "Türkiye'deki Staj Uygulamaları" konularında bilgilerini arttırma fırsatını buldular.

Programın kapanış ve sertifika töreninde konuşan Gambiya Turizm ve Kültür Bakanı Hamat BAH, T. C. Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek, TİKA Banjul Koordinatörü Mehmet Akif Eyigün ve Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren karşılıklı işbirliğinin devamı temennilerinde bulundular.

Gambiya Turizm ve Kültür Bakanı Hamat Bah konuşmasında, Türkiye'nin turizm alanında lider ülke konumunda olduğunu ve Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmeleri gerektiğini belirtti.

T. C. Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek ise, eğitimlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve Gambiya ile her alanda işbirliğini önemsediklerini kaydetti.

2022 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesine ev sahipliği yapması beklenen Gambiya'nın mesleki turizm eğitiminde en yetkili kurumu olan ve Zirve kapsamında gerçekleştirilecek konaklama ve servis hizmetlerinde etkin görev alması beklenen Gambiya Turizm Enstitüsünde (GTHI) görevli yaklaşık 20 personelin, Eylül-Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya'da eğitime tabi tutulması planlanıyor.

Kaynak: Habermetre