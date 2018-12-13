Tika'dan Afganistan'daki Savaş Mağduru Ailelere Yardım - Kabil

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde çatışmalar nedeniyle evlerinden olan bin aileye gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunun girişimiyle TİKA tarafından gönderilen yardımların dağıtım törenine, Faryab'ın Andhoy İlçe Kaymakamı Sultan Sancar ve Kurgan İlçe Kaymakamı Muhammed İbrahim Tinmes katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Sancar, son günlerde Taliban örgütü ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin evlerinden olduğunu söyledi.

Faryab'ın Kurgan ve Andhoy ilçelerindeki çatışmalarda evlerini terk ederek başka bölgelere sığınan bin aileye TİKA tarafından gıda yardımı yapıldığını dile getiren Sancar, Türk halkı ve Türkiye devletine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Sancar, iyi dostun böyle günlerde belli olduğunu, Türkiye'nin Afganistan'ın ezeli ve ebedi dostu olduğunu kaydetti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada da dağıtılan yardım paketlerinin içerisinde un, pirinç, yağ, şeker, salça, barbunya ve tuz olduğu bildirildi.