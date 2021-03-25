TİKA, Bangladeş Cox Bazar'daki yaklaşık 20 bin Arakanlı mülteciye sıcak yemek dağıtacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında evsiz kalan yaklaşık 20 bin kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek verecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında evsiz kalan yaklaşık 20 bin kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek verecek.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan mutfağı kısa sürede tekrar aktif hale getiren TİKA, Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte 20 bine yakın mülteciye günlük 2 öğün sıcak yemek sağlayacak.

Bangladeş makamlarınca sıcak yemek dağıtımının yaklaşık 15 gün süreceği tahmin ediliyor.

TİKA, bu süre zarfında yangından etkilenen Arakanlı mültecilere 24 saat çalışarak yemek dağıtmaya devam edecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında 23 Mart'ta çıkan yangının ardından 400 kişiye ulaşılamadığını söylemişti.

Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü (BHRN) Kyaw Win, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki yangında yaklaşık 15 bin barınağın yok olduğunu, en az 28 kişinin öldüğünü ve 40'tan fazlasının ise yaralandığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan