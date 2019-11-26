Tik Tok'ta Patladı Soner Sarıkabadayı kaptı!

26.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:02

İlk çıkışını Tik Tok'a yüklediği şarkısıyla yapan genç şarkıcı, bu başarısıyla Soner Sarıkabadayı'nın da dikkatini çekti. Soner Sarıkabadayı'nın müzik şirketi PDND'den ilk single çalışması 'Veryansın'ı piyasaya çıkaran Batuhan Tüfekçi, büyük beğeni toplayan şarkısını kliplendirdi. Yönetmenliğini Selim Geçer'in üstlendiği klibin çekimleri iki gün sürdü. Ayrılık acısını en saf haliyle anlatan şarkısı için kamera karşısına geçen Tüfekçi,gün yüzüne çıkmamış onlarca bestesinin de olduğunu belirtti.

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Mustafa Öztürk'e ait olan 'Veryansın' ile sevenlerinden tam not alan Tüfekçi, kısa sürede klibiyle 500 bin barajına yaklaştı.

Kaynak: Bültenler