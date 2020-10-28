Tik işareti (✓) nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti yapımı nasıl olur?

Bilgisayar klavyesi üzerinde birçok tuş bulunmaktadır. Bunlardan bazıları harf ve rakamları gösterirken bazıları da sembolleri göstermektedir. Bunlardan birisi de tik işaretidir. Tik işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti (✓) yapımı nasıldır?