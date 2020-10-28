Tik işareti (✓) nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti yapımı nasıl olur?
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Tik işareti (✓) nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti yapımı nasıl olur?

28.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:26
Tik işareti (✓) nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti yapımı nasıl olur?

Bilgisayar klavyesi üzerinde birçok tuş bulunmaktadır. Bunlardan bazıları harf ve rakamları gösterirken bazıları da sembolleri göstermektedir. Bunlardan birisi de tik işaretidir. Tik işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti (✓) yapımı nasıldır?

Bilgisayar klavyesi üzerinde birçok tuş bulunmaktadır. Bunlardan bazıları harf ve rakamları gösterirken bazıları da sembolleri göstermektedir. Bunlardan birisi de tik işaretidir. Tik işareti kopyala yöntemi dışında yapılacak bir yöntem daha bulunmaktadır. Peki Tik işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tik işareti (✓) yapımı nasıldır? İşte detaylar haberimizde...

TİK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Windows işlerim sisteminin bulunduğu bilgisayarlarda excel tik kısayol ve excel karakter kodu ile tik işaretinin yapımı oldukça kolaydır. Tik işareti yapma yöntemleri aşağıda açıklanmıştır.

1) Bilgisayarın klavyesinde bulunan Alt tuşuna basılı tutulup klavyenin Numlock bölümünden 0252 sayıları girilmelidir. Kısaca Alt+0252 şeklinde yapıldığı zaman tik işareti yazılmış olacaktır.

2) Klavye üzerinden tik oluşturmanın diğer bir yolu ise ekrandan bilgisayar, tüm programlar, donatılar ve karakter sekmesinden tik simgesi bulunur. Burada tik sekmesi kopyalanarak da simge oluşturmak mümkündür.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 10:26:35. #1.15#
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