TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti

10.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:46

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği(TİGAD) Kırşehir şubesinin düzenlediği basın gecesinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, "yılın en iyi" görüntülü haber, fotoğraflı haber, haber sitesi, radyo programı başta olmak üzere 11 kategoride basın kuruluşuna ödülleri takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TİGAD Kırşehir Temsilcisi Erdem Yeşer, Medya iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatıldığını belirtti.

"İNTERNET GAZETECİLİĞİ HIZLA YAYGINLAŞTI"

İnternet medyacılığın çağımızda yaygın şekilde kullanıldığını söyleyen TİGAD Genel Başkan Vekili Okan Geçgel, "2000'li yıllara kadar büyük medya organlarının öncülüğünde kurulan ve gazete sayfalarının olduğu gibi internet sitelerine aktarılmasından ibaret olan internet haberciliği bugün daha profesyonel yöntemlerle yoluna devam ediyor. Gazeteler dijital olarak kullanılmaya başlandığından beri de internet haberciliği kavramı doğdu. Avantajları nedeniyle de hızla yaygınlaştı" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ise internet ve sosyal medya aracılığıyla dijital basının ülkemizde ve dünyada toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme ,sosyal hareketlilik konusunda demokrasinin en önemli unsuru haline geldiğini ifade etti.

AV. BEDİA TEYMUR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konuşmalarından ardından TİGAD Başkan Vekili Okan Geçgel moderatörlüğünde haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ile internet haberciliği konusunda kısa bir söyleyişi gerçekleştirildi. Gecenin sonunda ise 11 dalda yılın enleri belirlendi.

Av. Bedia Teymur

HABERLER.COM'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Demirören Haber Ajansı Muhabiri Abdurrahman Dulkadir, "Yılın en iyi görüntülü haberi", Umut Gazetesi Mustafa Çavuş, "Yılın en iyi fotoğraflı haberi, Evran Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Aykut Baş, "Yılın en iyi internet sitesi", Çiğdem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Salih Güner, "Yılın en iyi gazetesi", Yeşil Kaman TV Genel Yayın Yönetmeni Vahit Aldı ve Özkan Ocak, "Yılın en iyi televizyonu", Kahyanın Günlüğü radyo programı Ferhat Yıldırım, "Yılın en iyi radyo programı", İbrahim Kahraman, "Yılın en iyi grafik tasarımcısı", Harun Şener, "Yılın en iyi muhabiri, Umut Gazetesi spor muhabiri Salih Hançer "Yılın en iyi spor muhabiri", Köşe Yazarı Adnan Yılmaz, "Yılın en iyi köşe yazarı", sonsöz haber sitesi muhabiri Cansu Kılınç, "Yılın en iyi belgeseli" ödüllerini aldı. Ayrıca haberler.com genel yayın yönetmeni Bedia Teymur ve İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Törene Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Kültür ve Turizm Vekili Eyup Temur, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetliler katıldı.