Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

08.10.2019 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İHA