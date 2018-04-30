Ticaret Öğrencileri Manisa'da Bir Araya Geldi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde 4. Uluslararası Ticaret Öğrencileri Ulusal Konseyi Çalıştayı düzenlendi.



MCBÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü tarafından "Dijitalleşen Dünya" başlığı altında düzenlenen 4. Uluslararası Ticaret Öğrencileri Ulusal Konseyi Çalıştayı, Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, OMSAN Lojistik Proje Taşımacılığı Müdürü Gaye Akmercanoğlu, Diyarbakır Güneydoğu Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Tanzer Polat Yılmaz, Bütçe Planlama Uzmanı ve Imperial Tobacco Fabrika Finans Müdürü Sevgül Yenigün'ün konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda, proje taşımacılığı, altın yakalı olmak, endüstri 4.0 ve gelecekteki üretim sistemleri konu başlıklarında oturumlar yapıldı.

Çalıştayı MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Rıza Gökbunar da takip etti.