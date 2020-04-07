Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadelede, virüsün yayılımını önleme amaçlı takılan yüz maskelerinin doğru kullanımı hakkında bilgilendirme videosu paylaştı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken ülkemizde de 649 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplamda 30 bini aşkın vatandaşımızın virüsle enfekte olduğu ülkemizde, salgına karşı alınan önlemler had safhaya çıkarılırken maske kullanımında da büyük artış yaşandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da, maskelerin doğru kullanımına ilişkin resmi Twitter hesabından bilgilendirme videosu paylaştı.

MASKE KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoa, maske kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralandı:

-Tıbbi maskenin; burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır. Kazara dokunulursa, eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanmalı veya alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

-Tıbbi maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

-Tıbbi maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır.

-Kullanılmış tıbbi maskenin kirlenmediği düşünülse bile asla tekrar kullanılmamalıdır.

MASKE NASIL TAKILIR?

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda maskenin nasıl takılmasına ilişkin bilgiler de yer aldı. Bakanlık bu konuda şu ifadelere yer verdi:

-Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır.

-Su ve sabunun olmadığı durumda eller 20-30 saniye alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanır.

-Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır.

- Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır.

-Maske ipli ise maskenin üst taraflarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarlarındaki ipler ensede bağlanır.

-Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir.

-Maske; burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin verilmeyecek şekilde takılır.

MASKE NASIL ÇIKARILIR?

Bilgilendirme amaçlı paylaşılan videoda maskenin ne şekilde çıkarılması ise şu şekilde anlatıldı:

-Maske; burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısıma dokunulmadan çıkarılmalıdır.

-Lastikli ise kulak arkasındaki lastiklerden çıkarılır.

-İpli ise önce ense bölgesindeki alt ipleri, sonra başın arkasındaki üst ipleri çözülerek çıkarılır. Böylece maskenin düşmesi engellenmiş olur.

-Çıkarılan maske lastiklerinden veya iplerinden tutularak çöpe atılır ve çöpün sürekli kapalı kalması sağlanır.

-Maskeyi çıkardıktan sonra eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır.

-Su ve sabunun olmadığı durumda eller 20-30 saniye alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanır.

ÖNEMLİ UYARI

Bakanlık bilgilendirme videosunun sonunda ise önemli uyarılarda bulundu: Tıbbi maskeyi doğru şekilde takmak, çıkarmak; takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir.