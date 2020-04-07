Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi - Haber
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadelede, virüsün yayılımını önleme amaçlı takılan yüz maskelerinin doğru kullanımı hakkında bilgilendirme videosu paylaştı.

07.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:22
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken ülkemizde de 649 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplamda 30 bini aşkın vatandaşımızın virüsle enfekte olduğu ülkemizde, salgına karşı alınan önlemler had safhaya çıkarılırken maske kullanımında da büyük artış yaşandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da, maskelerin doğru kullanımına ilişkin resmi Twitter hesabından bilgilendirme videosu paylaştı.

MASKE KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan videoa, maske kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralandı:

-Tıbbi maskenin; burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır. Kazara dokunulursa, eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanmalı veya alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

-Tıbbi maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

-Tıbbi maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır.

-Kullanılmış tıbbi maskenin kirlenmediği düşünülse bile asla tekrar kullanılmamalıdır.

MASKE NASIL TAKILIR?

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda maskenin nasıl takılmasına ilişkin bilgiler de yer aldı. Bakanlık bu konuda şu ifadelere yer verdi:

-Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır.

-Su ve sabunun olmadığı durumda eller 20-30 saniye alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanır.

-Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır.

- Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır.

-Maske ipli ise maskenin üst taraflarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarlarındaki ipler ensede bağlanır.

-Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir.

-Maske; burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin verilmeyecek şekilde takılır.

MASKE NASIL ÇIKARILIR?

Bilgilendirme amaçlı paylaşılan videoda maskenin ne şekilde çıkarılması ise şu şekilde anlatıldı:

-Maske; burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısıma dokunulmadan çıkarılmalıdır.

-Lastikli ise kulak arkasındaki lastiklerden çıkarılır.

-İpli ise önce ense bölgesindeki alt ipleri, sonra başın arkasındaki üst ipleri çözülerek çıkarılır. Böylece maskenin düşmesi engellenmiş olur.

-Çıkarılan maske lastiklerinden veya iplerinden tutularak çöpe atılır ve çöpün sürekli kapalı kalması sağlanır.

-Maskeyi çıkardıktan sonra eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır.

-Su ve sabunun olmadığı durumda eller 20-30 saniye alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanır.

ÖNEMLİ UYARI

Bakanlık bilgilendirme videosunun sonunda ise önemli uyarılarda bulundu: Tıbbi maskeyi doğru şekilde takmak, çıkarmak; takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir.

Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Haber
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 6 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 6 yaralı
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Abdulhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Hadise Pınar Deniz Esra Balamir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Açıklama
Şu an buradasınız: Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 16:56:53. #1.14#
title