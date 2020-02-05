THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti

05.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:51

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. İçinde 183 kişi olduğu tahmin edilen pistten çıkan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi. Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

THY, SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Kazanın ardından Türk Hava Yolları (THY),Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkmasının ardından bu alandan yapılacak tüm uçuşlarını durdurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı duyuruda, ''Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.