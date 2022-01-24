Thierry Mugler: Birçok ünlü sahne kostümünü tasarlayan Fransız modacı hayatını kaybetti

Thierry Mugler, 1940 ve 50'lerden esinlenen geniş omuzlu ve sıra dışı tasarımlarıyla biliniyordu.

Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Mugler'in ölüm haberi resmi Facebook hesabından duyuruldu. Sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Mugler'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Mugler, 1940 ve 50'lerden esinlenen geniş omuzlu ve sıra dışı tasarımlarıyla biliniyordu.

David Bowie ve Lady Gaga'nın kostümlerini tasarlayan Mugler, Beyonce'nin pek çok sahne kıyafetiyle 2019'da Kim Kardashian'ın Met Gala'daki ünlü "ıslak elbisesi"ni de tasarlamıştı.

Sonraki yıllarda Mugler markası Angel ve Alien gibi parfümlerle ün kazandı.

Mugler'in Instagram'dan hesabından dün yapılan paylaşımda ünlü modacı için "Hayal gücü, tüm dünyadaki insanları daha cesur olmaya ve daha büyük hayaller kurmaya özendiren bir vizyoner'' ifadesi kullanıldı.

1948'de Strasbourg'da doğan Manfred Thierry Mugler, 14 yaşında Ballet du Rhin'de dans etmeye başlamıştı. Aynı zamanda bir akrobat ve manken olan Mugler ilk butiğini 1970'lerde Paris'te açmıştı.

Mugler, yakın bir zaman önce Women's Wear Daily'ye açıklamasında "Ne yapmak istediğimden emin değildim. Ama eskizlerimi gösterir göstermez kendimi moda dünyasının içinde buldum'' demişti.

Mugler'in tasarladığı kostümleri tercih edenler arasında George Michael, Sharon Stone ve Rihanna da vardı.

2016'da ölen İngiliz şarkıcı David Bowie'nin Somalili model Iman'la 1992'deki düğününde giydiği elbiseyi de Mugler tasarlamıştı.

Thierry Mugler, 1997'de isim haklarını Clarins'e satmıştı.