The Lord of the Rings oyunu iptal oldu

Tüm zamanların en büyük bütçesiyle çekilecek olan Amazon'un yeni dizisi The Lord of The Rings, yine Amazon tarafından MMO oyunu olarak karşımıza çıkacaktı. Ancak The Lord of the Rings konusunu ele alan oynaması bedava olması beklenen MMO oyunu iptal edilmiş durumda.