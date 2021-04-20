The Lord of the Rings oyunu iptal oldu

Tüm zamanların en büyük bütçesiyle çekilecek olan Amazon'un yeni dizisi The Lord of The Rings, yine Amazon tarafından MMO oyunu olarak karşımıza çıkacaktı. Ancak The Lord of the Rings konusunu ele alan oynaması bedava olması beklenen MMO oyunu iptal edilmiş durumda.

Amozon Game Studios ve Leyou Technologies birlikteliğiyle konsollar ve PC platformları için düzenlenen oyun 2019'da duyurulmuştu. Bloomberg'ten Jason Schreier'ın haberine göre de resmi olarak iptal edildi.

THE LORD OF THE RINGS'İN İPTAL OLMASI SEBEBİ BELLİ OLDU

Oyunun iptal edilme sebebi olarak da Amozon ile Tencent arasındaki kontrat anlaşmazlıkları damga vuruyor. Tencent, Aralık 2020'de Leyou Technologies'i satın almıştı.

Bloomberg'e konuşan Amozon sözcüsü şu ifadeleri kullandı;

Oyuna devam edebilmek için gerekli şartların sağlanamadığını belirtti ve oyunu kullanıcılara getiremeyeceklerinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Oyun temelinde çalışan ekip diğer projelere aktarılacak.

Bundan önce de multiplayer olan dövüş oyunu Breakaway ve oynaması bedava olan shooter oyunu Crucible iptal edilmişti. Açık dünya MMO oyunu New World de üç kez ertelenmiş durumda. Eski Rainbow Six Siege tasarlayıcıları ile yeniden inşa edilen stüdyo ise online multiplayer türünde bir oyun üstünde duruyor.