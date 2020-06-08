The Last of US Dizisinin İlk Bölümünün Yönetmeni Bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

The Last of US Dizisinin İlk Bölümünün Yönetmeni Bulundu

İlk bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of US dizisi ile ilgili yeni bir müjdeli haber daha geldi.

The Last of US Dizisinin İlk Bölümünün Yönetmeni Bulundu
08.06.2020 02:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 02:51

İlk bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklenen The Last of US dizisi ile ilgili yeni bir müjdeli haber daha geldi. Dizinin ilk bölümünü yönetecek isim belirlendi.

The Last of US hiç şüphesiz ki oyun dünyasının etkileyici yapımlarımdan bir tanesi olmuştu. Yakın bir zamanda devamı niteliğindeki The Last of US Part II ile buluşmaya hazırlanıyorken, Mart ayı içerisinde yapılan duyuru ile televizyon dizisi haline getirilmekte olduğunu da öğrenmiştik.

The Last of US Dizisinin İlk Bölümünü Kim Yönetecek?

Sony Pictures Television ve PlayStation Productions ortak yapımı olacak dizinin senaryosu Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet olacak. Bu iki isim aynı zamanda Amerikalı televizyon yöneticisi ve yapımcısıdır, Carolyn Strauss ve Naughty Dog Başkanı Evan Wells de baş yapımcıların arasında bulunacak. Bu kadroya yakın bir zaman önce Johan Renck de katıldı. Chernobyl dizisini izlemiş olanlar için Renck tanıdık bir isim ama bilmeyenler için, kendisinin mini dizinin yönetmeni olduğunu söyleyelim. Haliyle The Last of Us, Craig Mazin ve Johan Renck ikilisinin birlikte çalışacakları bir diğer yapım olacak.

Discussing Film tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan yönetmen, "Dizinin bir baş yapımcısıyım ve dahil oldum. Devamlılığı olan bir televizyon dizisi. Bütünüyle üstüme alabileceğimiz bir şey değil ama bir parçasıyım ve en azından açılış bölümünü yöneteceğim. Sonrasında ise gelişmelere bakacağız." yorumunda bulundu. Buradan anlayacağımız üzere, duruma göre Johan Renck daha başka bölümler için de yönetmenlik koltuğuna oturabilir ama şu an için net bir şey söyleyemiyor.

Röportajın bir noktasında The Last of US hayranlarının Ellie ve Joel karakterlerinin dizide nasıl resmedilecekleri konusunda meraklı ve büyük beklenti içerisinde olduklarının farkında olduklarını dile getiren Johan Renck, Neil Druckmann ile sık sık iletişim kurduklarını söyledi. Kendisine göre oyun karakterlerini diziye aktarmak roman karakterlerini aktarmaya göre daha zormuş ama üstesinden gelecekleri konusunda temin ediyor.

The Last of US dizisi ile ilgili olarak bildiklerimizin arasında Ellie karakterinin aynı oyundaki gibi eşcinsel olacağı, müziklerinin yine Gustavo Santaolalla tarafından besteleneceği ve göreceğimiz karakterlerin arasında Riley, Tess, Marlene ve Maria'nın da olacağını öğrenmiştik.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Haber
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Haber
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram Donald Trump
Şu an buradasınız: The Last of US Dizisinin İlk Bölümünün Yönetmeni Bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 03:51:29. #1.14#
title