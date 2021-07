The Last of US 2 1.09 Güncellemesi Yayınlandı

Hayranlar, The Last of US 2'nin anlatımını, belirli karakterlerin eylemleriyle ilgili tartışmalar nedeniyle çekişme içerisinde tartışmaya devam ediyor. Ancak teknik açıdan hareket yakalama performanslarını ve ayrıntılı ortamları kullanarak etkileyici bir grafik yapısına sahiptir.

Bununla birlikte, birçok geniş kapsamlı oyunda hatalar ve aksaklıklar kaçınılmazdır ve yetenekli geliştiricilerin yapabileceği en fazla şey, oyun başladıktan sonra bunları ortadan kaldırmak için çalışmaktır.

Sony PlayStation'a özel olan The Last of US 2, PS4'te yayınlandı ve nihai olarak PS5'te yeni nesil bir yükseltme verildi. Last of US 2'nin PS5 geliştirmesi, beraberinde saniyede 60 karelik bir iyileştirme getirerek görselleri ve kare hızlarını çok daha pürüzsüz hale getirdi. Yakın zamanda oyuna yeni bir güncelleme eklendi. MP1st tarafından bildirildiği üzere, The Last of US Part 2, 96 MB boyutunda gelen nispeten küçük bir güncelleme yaması yayınladı.

Bununla birlikte, hayranlar oyuna yeni eklemelerle ilgili herhangi bir ani spekülasyonları boğmayı düşünebilirler. 1.09 Güncellemesi, The Last of US Bölüm 2'de yalnızca birkaç küçük düzeltme içerir ve düzeltmelerin uygulandığı ayrıntılar henüz açıklanmadı.

MP1st, PS4'ün güncelleme geçmişinin "hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler" hakkında genel bir not aldığını ve oyuncular The Last of US 2'yi 60 fps'de oynarken sorun yaşayan oyun içi zamanlayıcı için bir düzeltme yaptığını bildiriyor. Bu sorunlar ve onarımlar genel olarak önemsiz görünüyor.

Ancak hayranlar, Naughty Dog'un hala her boyuttaki teknik sorunları çözmeye devam ettiğini duymakla ilgilenebilir.

Bu güncellemenin düzelttiği belirli hatalar açıkça ele alınmasa da, güncelleme yamasının yalnızca birçok oyuncunun aksi halde fark etmeyeceği bir dizi performans sorununu stabilize etmesi muhtemeldir.

