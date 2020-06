The Asset Filmi The Asset filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Asset filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği ve senaryosunu Richard Wenk'in kaleme aldığı polisiye, gerilim ve aksiyon temalı filmin başrollerini Samuel L. Jackson, Maggie Q, Michael Keaton, Ori Pfeffer ve Florin Piersic Jr. paylaşıyor. Yönetmen: Martin Campbell Senaryo: Richard Wenk Oyuncular: Samuel L. Jackson, Maggie Q, Michael Keaton, Ori Pfeffer, Florin Piersic Jr., Madalina Anea, Caroline Loncq, Cosmin Dominte, Velizar Binev, Gamba Cole, Ekaterina Baker, Tudor Chirila , Marc Jenner Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: The Asset Yapımcı Firma: Campbell Grobman Films Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Lions Gate Films Vizyon Tarihi: 23.04.2021 The Asset Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com