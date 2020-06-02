The Asset Filmi
The Asset filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Asset filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği ve senaryosunu
Richard Wenk'in kaleme aldığı polisiye, gerilim ve aksiyon temalı filmin başrollerini Samuel L. Jackson, Maggie Q, Michael Keaton, Ori Pfeffer ve Florin Piersic Jr. paylaşıyor.
Yönetmen: Martin Campbell
Senaryo: Richard Wenk
Oyuncular: Samuel L. Jackson, Maggie Q, Michael Keaton, Ori Pfeffer, Florin Piersic Jr., Madalina Anea, Caroline Loncq, Cosmin Dominte, Velizar Binev, Gamba Cole, Ekaterina Baker, Tudor Chirila , Marc Jenner
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Asset
Yapımcı Firma: Campbell Grobman Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Lions Gate Films
Vizyon Tarihi: 23.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com